Полковник США Макгрегор: Украинцев забирают с улиц в ВСУ без подготовки

Он отметил, что на глазах жителей Одессы забирали мужчин от 16 до 50 лет. По словам Макгрегора, мужчин сажают в грузовики, и они «бесследно исчезают».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Наталии Гуменюк сообщили, что в Украине проводится разбирательство из-за размещенной видеозаписи, на которой запечатлена попытка «жесткой» мобилизации в Одессе. По словам Гуменюк, имеют место факты некорректного поведения со стороны военных, и пообещала разобраться, сообщает НСН.

