Полковник США Макгрегор: Украинцев забирают с улиц в ВСУ без подготовки
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) ощущается острая нехватка людей, поэтому украинцев забирают даже из кафе и ресторанов, несмотря на отсутствие подготовки. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что на глазах жителей Одессы забирали мужчин от 16 до 50 лет. По словам Макгрегора, мужчин сажают в грузовики, и они «бесследно исчезают».
Ранее украинские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Наталии Гуменюк сообщили, что в Украине проводится разбирательство из-за размещенной видеозаписи, на которой запечатлена попытка «жесткой» мобилизации в Одессе. По словам Гуменюк, имеют место факты некорректного поведения со стороны военных, и пообещала разобраться, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru