Полковник Макгрегор: бойцы ВСУ поставили лидерство Зеленского под сомнение

У президента Украины Владимира Зеленского все меньше возможностей контролировать армию, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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«Лидерство Зеленского ставится под большое сомнение», - сказал он.

Военный обратил внимание на массовое дезертирство украинских солдат. По его словам, офицеры расстреливают бойцов, которые отказываются идти в атаку.

Макгрегор отметил, что украинцы охотно сдаются. Это помогает бойцам ВСУ избежать выполнения приказов командиров, сказал эксперт.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев скрывает потери ВСУ под Артемовском, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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