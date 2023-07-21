«Лидерство Зеленского ставится под большое сомнение», - сказал он.

Военный обратил внимание на массовое дезертирство украинских солдат. По его словам, офицеры расстреливают бойцов, которые отказываются идти в атаку.

Макгрегор отметил, что украинцы охотно сдаются. Это помогает бойцам ВСУ избежать выполнения приказов командиров, сказал эксперт.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев скрывает потери ВСУ под Артемовском, передает «Радиоточка НСН».

