Полиция оцепила корпуса Киево-Печерской лавры

Отмечается, что опломбирован 69-й корпус, взломаны замки и опечатаны 70-й корпус, в котором располагалась резиденция предстоятеля церкви. Кроме того, полиция оцепила вход в здания и закрыла въезд на территорию обители до 11:00.

Как сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман, представители заповедника и полицейские, «не имея каких-либо правовых оснований», проникли в 70-й корпус. Также защитник отметил, что правоохранители применяют силу против прихожан.

«Лаврские юристы подчеркивают, что выселение монахов, необоснованное пломбирование и ограничение доступа в помещение имеют признаки уголовного преступления», — указали в УПЦ.

Ранее заповедник «Киево-Печерская лавра» принял решение прекратить доступ монахов к помещениям обители, комиссия по опечатыванию корпусов должна была начать работу 4 июля, напоминает RT.

