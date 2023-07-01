Минкультуры Украины обязало монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Украинские власти решили прекратить доступ монахов Украинской православной церкви (УПЦ) к корпусам Киево-Печерской лавры.

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Уточняется, что власти Украины требуют освободить помещения лавры до 4 июля.

Накануне суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, сообщали украинские СМИ.

Ранее государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) потребовала от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украинская Православная ЦерковьКиевУПЦ

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