Минкультуры Украины обязало монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Украинские власти решили прекратить доступ монахов Украинской православной церкви (УПЦ) к корпусам Киево-Печерской лавры.
Уточняется, что власти Украины требуют освободить помещения лавры до 4 июля.
Накануне суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, сообщали украинские СМИ.
Ранее государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) потребовала от канонической УПЦ официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru