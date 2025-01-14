Полиция Киева установила новых участников роликов с флагом и песней «Я русский»
В Киеве полиция установила личности четырех подростков, снимавшихся в скандальных видеороликах, в одном из которых изображено топтание украинского флага. По информации пресс-службы полиции, в видео подростки ездят на элитных автомобилях в сопровождении патрульной машины, демонстрируют деньги и оружие, а также поют песню «Я русский» в исполнении Shaman.
Полиция начала уголовное производство по статье 338 УК Украины за надругательство над государственным флагом. Протоколы об административных правонарушениях были составлены на родителей подростков за ненадлежащее воспитание детей.
Также правоохранители обратились в органы опеки и образовательные учреждения для проверки условий воспитания детей.
Согласно «Судебно-юридической газете Украины», среди нарушителей были сыновья высокопрофильных фигур, включая депутата от запрещенной на Украине партии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru