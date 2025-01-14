Полиция Киева установила новых участников роликов с флагом и песней «Я русский»

В Киеве полиция установила личности четырех подростков, снимавшихся в скандальных видеороликах, в одном из которых изображено топтание украинского флага. По информации пресс-службы полиции, в видео подростки ездят на элитных автомобилях в сопровождении патрульной машины, демонстрируют деньги и оружие, а также поют песню «Я русский» в исполнении Shaman.

Полиция начала уголовное производство по статье 338 УК Украины за надругательство над государственным флагом. Протоколы об административных правонарушениях были составлены на родителей подростков за ненадлежащее воспитание детей.