Полиция Киева установила новых участников роликов с флагом и песней «Я русский»

В Киеве полиция установила личности четырех подростков, снимавшихся в скандальных видеороликах, в одном из которых изображено топтание украинского флага. По информации пресс-службы полиции, в видео подростки ездят на элитных автомобилях в сопровождении патрульной машины, демонстрируют деньги и оружие, а также поют песню «Я русский» в исполнении Shaman.

Полиция начала уголовное производство по статье 338 УК Украины за надругательство над государственным флагом. Протоколы об административных правонарушениях были составлены на родителей подростков за ненадлежащее воспитание детей.

В Раду внесли проект, исключающий русский из подлежащих защите языков

Также правоохранители обратились в органы опеки и образовательные учреждения для проверки условий воспитания детей.

Согласно «Судебно-юридической газете Украины», среди нарушителей были сыновья высокопрофильных фигур, включая депутата от запрещенной на Украине партии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкУкраина

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