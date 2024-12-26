В Раду внесли проект, исключающий русский из подлежащих защите языков
Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, который предлагает установить новый перечень языков, нуждающихся в защите, из него исключен русский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Согласно законопроекту, положения Европейской хартии будут распространяться на белорусский, болгарский, гагаузский, крымско-татарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.
24 декабря Мельничук заявил, что кабмин Украины планирует исключить русский и белорусский из списка языков, которые будут подлежать особой защите.
Накануне он заявил, что соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду. Русский язык в нем отсутствовал, однако белорусский остался в списке, передает «Радиоточка НСН».
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