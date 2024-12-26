В Раду внесли проект, исключающий русский из подлежащих защите языков

Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, который предлагает установить новый перечень языков, нуждающихся в защите, из него исключен русский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Согласно законопроекту, положения Европейской хартии будут распространяться на белорусский, болгарский, гагаузский, крымско-татарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.