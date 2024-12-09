Политолог Журавлева: Украина оказывает давление на США по вопросу НАТО

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Виктория Журавлева в интервью RT заявила, что Украина оказывает сильное давление на администрацию Джо Байдена, чтобы добиться приглашения страны в НАТО.

По ее мнению, Байден пытается усилить участие США в этом конфликте, чтобы продемонстрировать «победу» перед тем, как уйти из Белого дома. Эксперт отметила увеличение финансирования и введение новых санкций, а также разрешение на удары как часть этой стратегии.

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Журавлева также напомнила, что разговор между Зеленским и Трампом не дал ожидаемых результатов, так как Трамп продолжает называть конфликт бессмысленным и заявлять о необходимости его окончания и снятия финансовой нагрузки с США.

Аналитик считает, что позиция будущего президента США в отношении НАТО ясна, и ожидать от Трампа поддержки Украины не стоит, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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