Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Виктория Журавлева в интервью RT заявила, что Украина оказывает сильное давление на администрацию Джо Байдена, чтобы добиться приглашения страны в НАТО.

По ее мнению, Байден пытается усилить участие США в этом конфликте, чтобы продемонстрировать «победу» перед тем, как уйти из Белого дома. Эксперт отметила увеличение финансирования и введение новых санкций, а также разрешение на удары как часть этой стратегии.