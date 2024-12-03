СМИ: В 2025 году Киеву может потребоваться военная помощь на $126 млрд
Украине в 2025 году может потребоваться военная помощь в размере около $126 млрд. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на одного из украинских чиновников.
«Только в следующем году Киеву понадобится около 120 миллиардов евро, что эквивалентно 126 миллиардам долларов... чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России», — отмечается в материале.
Ранее Пентагон сообщил, что объем военной помощи США Киеву с начала специальной военной операции на Украине достиг $61,4 млрд.
Между тем постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала расширение военной поддержки Украины, Вашингтон включит в новые пакеты артиллерию, бронетехнику, средства противовоздушной обороны, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru