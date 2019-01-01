Тест для Зеленского. Пушков призвал снять блокаду Крыма

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украине не стоит рассчитывать на «ползучее возвращение» Крыма. Так он прокомментировал в Twitter совет, который дал первый президент Украины Леонид Кравчук победителю президентской гонки Владимиру Зеленскому. Российский сенатор уточнил, что экс-президент, советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины. Меж тем, нормальные отношения приблизят его к ней. Пушков подчеркнул, что сама идея снятия блокады полуострова хороша и что это станет «тестом для Зеленского».

В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что Крым может вернуться в состав Украины. По его словам, это может произойти при условии смены власти в России. Кроме того, Зеленский тогда сообщил о необходимости создать на Украине русскоязычный телеканал, чтобы вещать на территорию Донбасса и Крыма. По его мнению, таким образом население этих регионов узнает «реальную украинскую жизнь».

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявил в эфире НСН, что Зеленскому не дадут прекратить войну в Донбассе и ждать примирения России и Украины в ближайшем будущем не стоит.

«Инаугурация будет через месяц. За этот месяц все сторонники войны, а их там более, чем достаточно, сделают все, чтобы Зеленский к моменту своего прихода, даже если у него есть какие-то мысли на счет завершения войны, не мог этого сделать. Уверен, что они это произведут. Во-вторых, Зеленский уже много раз заявлял о том, что намеревается вернуть Донбасс и Крым Украине и что ни о каком примирении без возвращения территорий речи идти не может. Поэтому, какие бы действия он ни производил, в данной ситуации примирение, как минимум, откладывается в долгий ящик. Я практически уверен, что война будет продолжаться вне зависимости от того, хочет Зеленский ее закончить или нет», - пояснил Стрелков.

Заявления Владимира Зеленского о том, что Киеву рано или поздно придется налаживать диалог с Москвой, прозвучавшие в ходе предвыборной гонки, политологи не расценивают, как весомые политические заявления.