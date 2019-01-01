Тест для Зеленского. Пушков призвал снять блокаду Крыма
Российский сенатор дал совет победителю президентской гонки на Украине не рассчитывать на возвращение Крыма, но выстраивать нормальные отношения.
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украине не стоит рассчитывать на «ползучее возвращение» Крыма. Так он прокомментировал в Twitter совет, который дал первый президент Украины Леонид Кравчук победителю президентской гонки Владимиру Зеленскому. Российский сенатор уточнил, что экс-президент, советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины. Меж тем, нормальные отношения приблизят его к ней. Пушков подчеркнул, что сама идея снятия блокады полуострова хороша и что это станет «тестом для Зеленского».
В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что Крым может вернуться в состав Украины. По его словам, это может произойти при условии смены власти в России. Кроме того, Зеленский тогда сообщил о необходимости создать на Украине русскоязычный телеканал, чтобы вещать на территорию Донбасса и Крыма. По его мнению, таким образом население этих регионов узнает «реальную украинскую жизнь».
Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявил в эфире НСН, что Зеленскому не дадут прекратить войну в Донбассе и ждать примирения России и Украины в ближайшем будущем не стоит.
«Инаугурация будет через месяц. За этот месяц все сторонники войны, а их там более, чем достаточно, сделают все, чтобы Зеленский к моменту своего прихода, даже если у него есть какие-то мысли на счет завершения войны, не мог этого сделать. Уверен, что они это произведут. Во-вторых, Зеленский уже много раз заявлял о том, что намеревается вернуть Донбасс и Крым Украине и что ни о каком примирении без возвращения территорий речи идти не может. Поэтому, какие бы действия он ни производил, в данной ситуации примирение, как минимум, откладывается в долгий ящик. Я практически уверен, что война будет продолжаться вне зависимости от того, хочет Зеленский ее закончить или нет», - пояснил Стрелков.
Заявления Владимира Зеленского о том, что Киеву рано или поздно придется налаживать диалог с Москвой, прозвучавшие в ходе предвыборной гонки, политологи не расценивают, как весомые политические заявления.
Ранее украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН заявил, что Зеленский делает такие заявления ради самих заявлений, и может не раз еще пересмотреть свою позицию по этому вопросу.
«Пока это риторика полупредвыборная, поскольку сказать, что это ответственное политическое заявление не поворачивается язык. Это мысль обычного человека, а не политика. Пока в его заявлениях мало содержательного политического контента. И Зеленский только учится. Если же ему удастся стать президентом, он под влиянием внешних и внутренних советников, может пересмотреть эту позицию. За этим заявлением стоит необходимость что-то сказать, чего не сказали другие кандидаты, и больше ничего»,- уверен политолог.
Между тем, эксперты полагают, что на Украине есть общественный запрос на то, чтобы договариваться с Россией.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне пояснил, почему президент РФ Владимир Путин воздержался от поздравления Зенского с победой в выборах. По его словам, говорить о поздравлениях пока преждевременно. «Нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам», — сказал пресс-секретарь Путина.
Владимир Зеленский стал победителем президентских выборов на Украине, набрав более 73% голосов избирателей. За действующего президента Петра Порошенко отдали свои голова около 24% избирателей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей