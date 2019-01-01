Украина

На Украине назвали условия восстановления отношений с Россией

13 июня10:20

Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН заявил, что о мире с Россией мечтает большинство его соотечественников.

Президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Мир», что надеется на восстановление добрых отношений между Россией и Украиной, а также выразил надежду, что Киев не будет прибегать к русофобской риторике для оправдания внутренних проблем в стране. По словам Путина, отношения «между двумя братскими народами» должны рано или поздно восстановиться».

О мирном сосуществовании с Россией мечтает и большинство украинцев, заявил в интервью НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Дружить, нельзя воевать! Путин надеется на восстановление отношений с Украиной

«То, что нужно восстанавливать нормальные отношения, все понимают. Такую позицию поддерживает большая часть народа Украины. Именно по этой причине такая надежда есть. Но все упирается в выборы. Если раньше Зеленский обещал, что все решится, когда он придет к власти. Теперь все взоры обращены к Раде. Если в новом составе не будет так называемой партии войны, то, может быть, что-то получится. В нынешнем составе «Народный фронт» - это однозначно партия войны. Вся беда в том, что у Зеленского и его команды нет идеологии, нельзя понять, что представляет из себя его партия. Ждем выборов, может быть, надежды украинцев оправдаются», - резюмировал Охрименко.

Ранее Владимир Путин заявлял о том, что хотел бы лично встретиться с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, однако с украинской стороны предложения о такой встрече пока не поступало.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского // Михайл Маркив
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