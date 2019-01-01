На Украине назвали условия восстановления отношений с Россией
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН заявил, что о мире с Россией мечтает большинство его соотечественников.
Президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Мир», что надеется на восстановление добрых отношений между Россией и Украиной, а также выразил надежду, что Киев не будет прибегать к русофобской риторике для оправдания внутренних проблем в стране. По словам Путина, отношения «между двумя братскими народами» должны рано или поздно восстановиться».
О мирном сосуществовании с Россией мечтает и большинство украинцев, заявил в интервью НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«То, что нужно восстанавливать нормальные отношения, все понимают. Такую позицию поддерживает большая часть народа Украины. Именно по этой причине такая надежда есть. Но все упирается в выборы. Если раньше Зеленский обещал, что все решится, когда он придет к власти. Теперь все взоры обращены к Раде. Если в новом составе не будет так называемой партии войны, то, может быть, что-то получится. В нынешнем составе «Народный фронт» - это однозначно партия войны. Вся беда в том, что у Зеленского и его команды нет идеологии, нельзя понять, что представляет из себя его партия. Ждем выборов, может быть, надежды украинцев оправдаются», - резюмировал Охрименко.
Ранее Владимир Путин заявлял о том, что хотел бы лично встретиться с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, однако с украинской стороны предложения о такой встрече пока не поступало.
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