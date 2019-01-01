На Украине назвали условия восстановления отношений с Россией

«То, что нужно восстанавливать нормальные отношения, все понимают. Такую позицию поддерживает большая часть народа Украины. Именно по этой причине такая надежда есть. Но все упирается в выборы. Если раньше Зеленский обещал, что все решится, когда он придет к власти. Теперь все взоры обращены к Раде. Если в новом составе не будет так называемой партии войны, то, может быть, что-то получится. В нынешнем составе «Народный фронт» - это однозначно партия войны. Вся беда в том, что у Зеленского и его команды нет идеологии, нельзя понять, что представляет из себя его партия. Ждем выборов, может быть, надежды украинцев оправдаются», - резюмировал Охрименко.

Ранее Владимир Путин заявлял о том, что хотел бы лично встретиться с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, однако с украинской стороны предложения о такой встрече пока не поступало.

