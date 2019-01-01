Комик против истеблишмента. Что говорят западные СМИ о Зеленском
НСН представляет обзор репортажей западных СМИ о прошедших на Украине президентских выборах.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, следует из данных ЦИК страны после обработки 50,18% протоколов. Действующий глава Незалежной Петр Порошенко получил всего 24,65% голосов избирателей. НСН рассказывает, что пишут западные СМИ о долгожданных выборах на Украине.
«Украина вошла в неизведанные политические воды после того, как комик без политического опыта и с небольшим числом конкретных предложений легко набрал достаточно голосов, чтобы стать следующим президентом страны в состоянии войны», — сообщает Reuters.
Газета Financial Times обращает внимание на то, что Зеленский позиционировал себя как кандидат против истеблишмента.
«Господин Зеленский извлек выгоду от глубокого разочарования избирателей в господине Порошенко и украинском политическом истеблишменте. Он подпитывал гнев избирателей, обвиняя действующего президента в коррупции, падающем уровне жизни и недостаточных действиях для окончания войны на востоке страны», — пишет FT.
Издание также отмечает необычную избирательную кампанию Владимира Зеленского, которая состояла из комедийных зарисовок про «кондитера-миллиардера» Порошенко и онлайн-появлений, хорошо задействовав социальные сети.
В свою очередь, издание Politico объясняет успех Зеленского «волной анти-истеблишментского настроения, похожей на мятежи популизма, прошедшие по Западу».
«Его стремительный политический взлет в значительной степени обусловлен тем, что он стал новым лицом на политической арене страны, где избиратели устали от политиков из истеблишмента и испытывают разочарование по поводу таких проблем, как коррупция, неразрешенная война в стране и вялая экономика», — замечает Politico.
При этом издание напоминает, что пять лет назад Петр Порошенко был избран президентом на волне анти-истеблишментского настроения избирателей.
«Уходящий президент может указать на ряд крупных побед за время своего пребывания в должности, таких как сдерживание восстания под руководством Кремля на востоке страны, получение безвизового режима для украинцев в ЕС и предотвращение экономического коллапса. Но для многих избирателей Порошенко стал символом продолжающейся власти олигархов над экономикой и правительстве Украины», — пишет Politico.
СМИ отмечает, что Зеленскому будет сложно оправдать ожидания миллионов украинцев, так как его единственным политическим опытом была роль президента в сериале «Слуга народа».
The Wall Street Journal пишет, что неизвестный на Западе Владимир Зеленский может оказаться не самым лучшим вариантом.
«Господин Зеленский, который имеет прозападную платформу, но в основном неизвестен в Вашингтоне и Европе, может доставить Западу дискомфорт, открывая возможность улучшения отношения с Россией, говорят некоторые западные чиновники и наблюдатели из России», — передает WSJ.
Bloomberg отмечает, что несмотря на все разногласия, оба кандидата в президенты Украины смогли согласиться в одном – прошедшие выборы можно считать успехом.
«Единственное, с чем согласились оба кандидата, это достижение Украины в части проведения таких свободных выборов, — подвиг, которым не могут похвастаться большинство бывших членов Советского Союза», — заключает Bloomberg.
Ранее НСН сообщала, что американское издание Foreign Policy назвало Владимира Зеленского менее выгодным лидером Украины, чем действующий президент страны Порошенко.
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