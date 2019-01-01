Комик против истеблишмента. Что говорят западные СМИ о Зеленском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, следует из данных ЦИК страны после обработки 50,18% протоколов. Действующий глава Незалежной Петр Порошенко получил всего 24,65% голосов избирателей. НСН рассказывает, что пишут западные СМИ о долгожданных выборах на Украине.

«Украина вошла в неизведанные политические воды после того, как комик без политического опыта и с небольшим числом конкретных предложений легко набрал достаточно голосов, чтобы стать следующим президентом страны в состоянии войны», — сообщает Reuters.

Газета Financial Times обращает внимание на то, что Зеленский позиционировал себя как кандидат против истеблишмента.

«Господин Зеленский извлек выгоду от глубокого разочарования избирателей в господине Порошенко и украинском политическом истеблишменте. Он подпитывал гнев избирателей, обвиняя действующего президента в коррупции, падающем уровне жизни и недостаточных действиях для окончания войны на востоке страны», — пишет FT.

Издание также отмечает необычную избирательную кампанию Владимира Зеленского, которая состояла из комедийных зарисовок про «кондитера-миллиардера» Порошенко и онлайн-появлений, хорошо задействовав социальные сети.

В свою очередь, издание Politico объясняет успех Зеленского «волной анти-истеблишментского настроения, похожей на мятежи популизма, прошедшие по Западу».

«Его стремительный политический взлет в значительной степени обусловлен тем, что он стал новым лицом на политической арене страны, где избиратели устали от политиков из истеблишмента и испытывают разочарование по поводу таких проблем, как коррупция, неразрешенная война в стране и вялая экономика», — замечает Politico.

При этом издание напоминает, что пять лет назад Петр Порошенко был избран президентом на волне анти-истеблишментского настроения избирателей.

«Уходящий президент может указать на ряд крупных побед за время своего пребывания в должности, таких как сдерживание восстания под руководством Кремля на востоке страны, получение безвизового режима для украинцев в ЕС и предотвращение экономического коллапса. Но для многих избирателей Порошенко стал символом продолжающейся власти олигархов над экономикой и правительстве Украины», — пишет Politico.

СМИ отмечает, что Зеленскому будет сложно оправдать ожидания миллионов украинцев, так как его единственным политическим опытом была роль президента в сериале «Слуга народа».