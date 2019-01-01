Политолог: Порошенко ничего не грозит по делу о Евромайдане

Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о гибели людей во время Евромайдана. Он проходит по этому делу свидетелем, сообщил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк. По его словам, о причинах неявки никто не сообщил, просьб о переносе допроса также не поступало, передает телеканал «112. Украина». Горбатюк отметил, что просил о дополнительном допросе Порошенко еще за три месяца до президентских выборов. Кроме того, прокурор сообщил, что действующий глава государства за 2,5 года так и не подписал протокол первого допроса, в связи с чем документ не имеет процессуального статуса.

Прокуроры пригрозили, что в случае повторной неявки попросят суд оштрафовать Порошенко, а после окончания президентских полномочий его могут доставить на допрос принудительно.

Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН заявил, что Петру Порошенко ничего не грозит по этому делу даже после истечения срока его президентских полномочий.

«У Порошенко все еще есть иммунитет. Он все еще действующий глава Украины, но даже после того, как он сложит свои президентские полномочия, сомневаюсь, что он будет наказан за причастность к госперевороту 2014 года и возможную причастность к гибели людей на Евромайдане. Полагаю, что у Порошенко есть некие гарантии от западных кураторов по его личной безопасности. Если бы их не было, Петр Алексеевич, скорее всего, оспаривал бы результаты второго тура голосования и во время президентских выборов пошел бы на военную авантюру в Донбассе или предпринял очередную попытку спровоцировать Россию в акватории Черного моря, в Керченском проливе», — считает политолог.