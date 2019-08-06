Политолог оценил шансы кандидатов Коломойского возглавить правительство Украины
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы в эфире НСН охарактеризовал претендентов на премьерство.
Директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук - главные претенденты на пост главы украинского кабинета министров. Об этом в интервью РБК заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, которого считают основным бенефициаром победы Владимира Зеленского на выборах президента. Ранее в партии Зеленского «Слуга народа» высказывались в поддержку главу офиса президента Украины Андрея Богдана.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН оценил шансы этих трех политиков на премьерство.
«Коломойский постоянно выступает по ключевым вопросам. Это важно, что он обозначил ситуацию, потому что сила Коломойского велика. Этот пассаж означает, что они выходят на фигуру премьер-министра, что рассматривают Гончарука. Гончарук постоянно находится возле Зеленского. Что он задействован в этом процессе, он глубоко вникает в материи и постоянно консультирует Зеленского. Он уже отработан как достаточно публичная фигура», - пояснил он.
По мнению эксперта, Витренко достаточно уязвимая и побочная фигура.
«Но он контролируем со стороны Коломойского и тех, кто за ним стоит. Однако навряд ли его хочет видеть Зеленский. Гончарук для них более сложный элемент в этом плане. Богдан – их человек. Человек очень опытный, прошедший хорошую подготовку. Ему поручают очень серьезные задачи», - заключил он.
Ранее сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава кабинета министров должен быть не политиком, а профессиональным экономистом.
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