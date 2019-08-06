Политолог оценил шансы кандидатов Коломойского возглавить правительство Украины

«Коломойский постоянно выступает по ключевым вопросам. Это важно, что он обозначил ситуацию, потому что сила Коломойского велика. Этот пассаж означает, что они выходят на фигуру премьер-министра, что рассматривают Гончарука. Гончарук постоянно находится возле Зеленского. Что он задействован в этом процессе, он глубоко вникает в материи и постоянно консультирует Зеленского. Он уже отработан как достаточно публичная фигура», - пояснил он.

По мнению эксперта, Витренко достаточно уязвимая и побочная фигура.

«Но он контролируем со стороны Коломойского и тех, кто за ним стоит. Однако навряд ли его хочет видеть Зеленский. Гончарук для них более сложный элемент в этом плане. Богдан – их человек. Человек очень опытный, прошедший хорошую подготовку. Ему поручают очень серьезные задачи», - заключил он.

Ранее сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый глава кабинета министров должен быть не политиком, а профессиональным экономистом.

