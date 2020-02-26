Политолог объяснил слова о «наступлении России» на Украину

«Со стороны Данилова это просто попытка выжить на посту главы СНБО и показать свою полезность президенту страны», - сказал политолог.

По словам Баширова, сегодня Украина, находящаяся в тяжелом экономическом положении, неспособна противопоставить что-то не только российским вооруженным силам, но и ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса.

