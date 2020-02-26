Политолог объяснил слова о «наступлении России» на Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сделал заявление о том, что власти страны рассматривают пять возможных исходов противостояния с Россией, включая «полномасштабное наступление России». В свою очередь, политолог Марат Баширов в интервью «Вечерней Москве» заявил, что это заявление – всего лишь попытка Данилова «выжить» на посту главы СНБО в условиях готовящейся смены главы правительства.
«Со стороны Данилова это просто попытка выжить на посту главы СНБО и показать свою полезность президенту страны», - сказал политолог.
По словам Баширова, сегодня Украина, находящаяся в тяжелом экономическом положении, неспособна противопоставить что-то не только российским вооруженным силам, но и ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса.
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