Политолог назвал лжепатриотическим шоу борьбу Ляшко с энергией из РФ

Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что власти страны приняли «политическое решение» прекратить закупки электроэнергии у России. Об этом он написал в Facebook. Ляшко сообщил, что соответствующие поправки будут внесены вскоре в законодательство или же будет принят соответствующий акт. Политик также заявил, что Украина якобы потеряла несколько миллиардов гривен из-за закупок российской энергии. В сложившейся ситуации Ляшко обвинил главу комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Рады Андрея Геруса. Лидер радикалов назвал его действия госизменой.

Заявления Ляшко отражают борьбу за передел энергетического рынка на Украине, которую политик прикрывает псевдопатриотическими лозунгами, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Это заявление из серии блокады Донбасса, прекращения прямых перелетов. Это разборки внутри Украины финансово-промышленных олигархических группировок, которые просто борются за рынок украинского потребителя. У них вопрос – у кого покупать: у своих конкурентов или в России. В руководстве страны было принято решение покупать у России. Там, где дешевле – там и надо покупать. Такая же ситуация с газом, углем. Принимаются решения, вредящие экономике Украины и простым гражданам ради того, чтобы под видом каких-то патриотических идей направить финансовые потоки в конкретные карманы. А в итоге это бьет по карману конечного потребителя, простого гражданина», – пояснил ситуацию эксперт.