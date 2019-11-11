Политолог назвал лжепатриотическим шоу борьбу Ляшко с энергией из РФ
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал НСН, зачем лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступает против поставок на Украину более дешевой электроэнергии из России.
Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что власти страны приняли «политическое решение» прекратить закупки электроэнергии у России. Об этом он написал в Facebook. Ляшко сообщил, что соответствующие поправки будут внесены вскоре в законодательство или же будет принят соответствующий акт. Политик также заявил, что Украина якобы потеряла несколько миллиардов гривен из-за закупок российской энергии. В сложившейся ситуации Ляшко обвинил главу комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Рады Андрея Геруса. Лидер радикалов назвал его действия госизменой.
Заявления Ляшко отражают борьбу за передел энергетического рынка на Украине, которую политик прикрывает псевдопатриотическими лозунгами, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
«Это заявление из серии блокады Донбасса, прекращения прямых перелетов. Это разборки внутри Украины финансово-промышленных олигархических группировок, которые просто борются за рынок украинского потребителя. У них вопрос – у кого покупать: у своих конкурентов или в России. В руководстве страны было принято решение покупать у России. Там, где дешевле – там и надо покупать. Такая же ситуация с газом, углем. Принимаются решения, вредящие экономике Украины и простым гражданам ради того, чтобы под видом каких-то патриотических идей направить финансовые потоки в конкретные карманы. А в итоге это бьет по карману конечного потребителя, простого гражданина», – пояснил ситуацию эксперт.
Политолог полагает, что нынешнее заявление – это часть «шоу» Ляшко, за которое ему платят. Начало «представления» произошло 7 ноября, когда в аэропорту Борисполь Ляшко напал на Геруса, обвинив в открытии украинского рынка для российской электроэнергии.
«Ляшко отрабатывает деньги, которые ему платят за организацию таких шоу. То, что мы видели в аэропорту… Я не испытываю особых симпатий к его оппоненту, но то, что он устраивает, достойно внимания если не докторов, то, по крайней мере, правоохранительных органов», – считает Дудчак.
В сентябре Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии. Остановлен он был в 2015 году. Ранее Верховная рада одобрила поправку Геруса в украинский закон «О рынке электроэнергии», согласно которой теперь разрешается покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, не являющихся членами европейского Энергетического общества.
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