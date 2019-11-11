Украина откажется от закупок электроэнергии у России

Украина приняла решение отказаться от закупки электроэнергии у России. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады и лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко. Заявление было опубликовано на его странице в социальной сети Facebook, пишет RT.

Ляшко также рассказал, что пока остается неизвестным, каким именно способом озвученное политическое решение будет реализовано на практике — через изменения в законе, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением, уточняют argumenti.ru.

Как сообщает Москва 24, политик также уточнил, что украинский энергетический рынок из-за «российской экспансии» потерял несколько миллиардов гривен.

Ранее кандидат в президенты Украины и действующий депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что из-за высоких тарифов на газ население вынуждено переходить на дрова. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NewsOne. Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой рассказал НСН о бедственном положении украинцев.

