Политолог назвал два сценария для Киева в случае войны в Донбассе
Вооруженный конфликт на Украине приведет к распаду страны или смене власти. Таким мнением поделился польский политолог Мацей Вишневский в эфире телеканала НТВ.
По словам эксперта, даже локальное противостояние может иметь подобные последствия. При этом Вишневский считает, что в случае смены руководства во главе Украины встанут люди, которые впоследствии будут сотрудничать с Россией.
Как отметил политолог, Киев в любом случае проиграет полномасштабную войну, сообщает РИА ФАН.
Ситуация на востоке Украины обострилась в феврале. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщали об увеличении количества украинской военной техники и военнослужащих на линии соприкосновения.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, власти Украины готовы к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Однако в Киеве заявляют, что намерены урегулировать конфликт путем переговоров и не планируют насильственного «освобождения» региона, отмечает Газета.ру.
Между тем, политолог Сергей Марков рассказал телеканалу «360», что согласно одному из сценариев, конфликт на Украине может привести к боевым действиям между Россией и США. Эксперт считает, что такой итог возможен, если РФ будет оказывать помощь самопровозглашенным республикам, а силы США начнут «сбивать российские самолеты».
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