Политолог назвал два сценария для Киева в случае войны в Донбассе

По словам эксперта, даже локальное противостояние может иметь подобные последствия. При этом Вишневский считает, что в случае смены руководства во главе Украины встанут люди, которые впоследствии будут сотрудничать с Россией.

Как отметил политолог, Киев в любом случае проиграет полномасштабную войну, сообщает РИА ФАН.

Ситуация на востоке Украины обострилась в феврале. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщали об увеличении количества украинской военной техники и военнослужащих на линии соприкосновения.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, власти Украины готовы к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Однако в Киеве заявляют, что намерены урегулировать конфликт путем переговоров и не планируют насильственного «освобождения» региона, отмечает Газета.ру.

Между тем, политолог Сергей Марков рассказал телеканалу «360», что согласно одному из сценариев, конфликт на Украине может привести к боевым действиям между Россией и США. Эксперт считает, что такой итог возможен, если РФ будет оказывать помощь самопровозглашенным республикам, а силы США начнут «сбивать российские самолеты».

