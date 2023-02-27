«В шаге от войны!»: Депутат Бородай призвал обучить всех россиян владению оружием
Граждан нужно обучать владению современным оружием, умение стрелять из автомата Калашникова не имеет принципиального значения в современном бою, отметил в эфире НСН Александр Бородай.
Инициатива о курсах военной подготовки для госслужащих полезная, однако стоит обучать владению оружием вообще всех россиян, защищать Россию может понадобиться каждому, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что госслужащих предлагают обязать пройти курсы военной подготовки, чтобы они могли лучше ориентироваться в условиях спецоперации и были готовы к любому развитию событий, особенно на приграничных территориях. С такой инициативой в правительство обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Александр Бородай отметил, что такая инициатива обязательно должна быть принята.
«Это всегда полезно всем гражданам, в частности госслужащим. Конечно, было бы неплохо, если бы такая инициатива была принята и воплощена в жизнь. У нас советская власть отучала граждан от оружия и пыталась им впихнуть идеологему: главное, чтобы не было войны. Потом эта парадигма перешла к российской власти 90-х годов. Сейчас мы знаем, что нам надо защищать свою землю и право на существование. Защищать Россию может потребоваться всем. При этом военная подготовка для госслужащих должна включать в себя элементарные знания об обращении с современным оружием. Я стою за повсеместное обучение граждан владению оружием. Мы стоим в шаге от очень большой войны», - сказал Бородай.
Он отметил, что всех россиян необходимо обучать владению современным оружием. По словам Бородая, умение стрелять из автомата Калашникова не имеет принципиального значения в современном бою, так как сейчас используется современное вооружение дальнего боя.
«Даже сотрудники правоохранительных органов с оружием обращаются с большим трудом. А если им доверить что-то, кроме штатного пистолета Макарова, то совсем беда наступает. Начальная военная подготовка всегда была профанацией, в советское время тоже. Умение стрелять из автомата Калашникова в современной войне не имеет никакого принципиального значения. Когда солдат начинает пользоваться автоматом Калашникова в современном бою, это значит, что что-то идет не совсем так и противник подошел слишком близко», - резюмировал Бородай.
Ранее сообщалось, что уроки начальной военной подготовки начнутся в российских школах с 1 сентября 2023 года. Так, начальная военная подготовка — это курс занятий, в рамках которого старшеклассников обучают основам военной службы и военного дела. Речь идет как о теоретических, так и о практических занятиях. На них школьников учат, в частности, правильно действовать в экстренных ситуациях, оказывать медицинскую помощь и обращаться с оружием и средствами индивидуальной защиты, сообщает НСН.
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