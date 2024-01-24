Politico: Киев потребовал от ЕС вернуть уехавших украинцев
Власти Украины потребовали от Евросоюза пересмотреть миграционные правила, чтобы вернуть уехавших после начала конфликта граждан страны, утверждает издание Politico.
Киев начал предварительные переговоры с ЕС об изменении миграционного законодательства. Власти Украины ожидают, что большинство беженцев вернется до конца 2025 года.
Более 4,2 миллиона украинских беженцев получили убежище в странах Евросоюза.
Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн заявил, что Германия не будет выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев. По его словам, власти страны стимулируют трудоустройство как можно большего числа украинцев, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru