Покушение на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова произошло в Киеве
18 июня 202416:07
Уголовное дело возбуждено по факту покушения на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Отмечается, что Садыков находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.
Стрелявший злоумышленник еще не задержан, его ищут.
Оппозиционер неоднократно критиковал власти Казахстана, поддерживал протесты, охватившие страну в январе 2022 года, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru