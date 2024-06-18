Покушение на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова произошло в Киеве

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

СМИ: Экс-мэр Купянска Мацегора умер после покушения

Отмечается, что Садыков находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

Стрелявший злоумышленник еще не задержан, его ищут.

Оппозиционер неоднократно критиковал власти Казахстана, поддерживал протесты, охватившие страну в январе 2022 года, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЧиновникиКазахстанПокушениеУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры