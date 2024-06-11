СМИ: Экс-мэр Купянска Мацегора умер после покушения

Директор ФОК «Георгиевский», бывший мэра Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора умер в московской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, в Белгородской области на Мацегору было совершено покушение. Мужчину расстреляли возле его дома в Старом Осколе 8 июня. В тяжёлом состоянии его доставили в Москву, напоминает «Свободная Пресса».

«Мацегора умер, не приходя в сознание», - пишет Mash.

Ранее в ГУР Украины заявили о покушении на Мацегору, которого украинские власти обвинили в госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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