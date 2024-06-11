СМИ: Экс-мэр Купянска Мацегора умер после покушения

По данным СМИ, в Белгородской области на Мацегору было совершено покушение. Мужчину расстреляли возле его дома в Старом Осколе 8 июня. В тяжёлом состоянии его доставили в Москву, напоминает «Свободная Пресса».

«Мацегора умер, не приходя в сознание», - пишет Mash.

Ранее в ГУР Украины заявили о покушении на Мацегору, которого украинские власти обвинили в госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».