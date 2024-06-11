СМИ: Экс-мэр Купянска Мацегора умер после покушения
Директор ФОК «Георгиевский», бывший мэра Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора умер в московской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в Белгородской области на Мацегору было совершено покушение. Мужчину расстреляли возле его дома в Старом Осколе 8 июня. В тяжёлом состоянии его доставили в Москву, напоминает «Свободная Пресса».
«Мацегора умер, не приходя в сознание», - пишет Mash.
Ранее в ГУР Украины заявили о покушении на Мацегору, которого украинские власти обвинили в госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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