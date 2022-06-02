Погибший на Украине генерал ВВС РФ в отставке похоронен в Карачаевске

В Карачаево-Черкесии сегодня прошёл траурный митинг в память о генерал-майоре военно-воздушных сил России в отставке Канамате Боташеве, который погиб на Украине при выполнении воинского долга. Об этом, сообщает республиканское информационное агентство «Карачаево-Черкесия».

На сайте Администрации Карачаевска отмечается, что он погиб, героически исполняя свой воинский долг. В траурных мероприятиях, в частности, приняли участие глава республики Рашид Темрезов, члены регионального кабинета министров, родные и близкие погибшего. Отдать дань памяти лётчику пришли также сотни соотечественников.

Указом президента РФ от 1 июня 2022 года №334 Канамат Боташев удостоен посмертно Звезды Героя Российской Федерации. Награду на траурном митинге вручили семье лётчика, сообщает РИА «Карачаево-Черкессия». По данным ТАСС, Канамат Боташев погиб 22 мая при выполнении боевого задания, его штурмовик Су-25 был сбит ПВО Украины.

Канамат Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Военную карьеру он закончил в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском во время учений. Генерал-майора приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу 5 миллионов рублей. По данным приставов, Боташев до смерти смог погасить меньше половины долга за разбитый самолет. В специальной военной операции на Украине он принимал участие в качестве добровольца.

