«Подтягивают друг друга». Зеленского обвинили в потакании геям Верховной рады

Интимную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анатолия Остапенко с мужчиной сфотографировали в ходе заседания Верховной рады. Снимок с диалогом в одном из популярных мессенджеров появился в Facebook.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, что с каждым годом лиц нетрадиционной ориентации во власти становится больше из-за протекционизма.

«В Раде всегда были лица нетрадиционной ориентации. Они есть в любом парламенте. И в России, и в Америке, и в Китае. На мой субъективный взгляд, в Раде их с каждым годом все больше и больше. Есть у них такая солидарность, когда друг друга подтягивают по службе и так далее. Я лично заметил, что такие люди появляются на должностях не из-за своих деловых и профессиональных качеств. Они поддерживают друг друга, это дает им почувствовать, что они не одни. Такого не происходит, когда человек исповедует традиционные ценности и по этой причине становится замом руководителя», - рассмеялся он.