«Подтягивают друг друга». Зеленского обвинили в потакании геям Верховной рады
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, как секс-меньшинства проникают в большую политику.
Интимную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Анатолия Остапенко с мужчиной сфотографировали в ходе заседания Верховной рады. Снимок с диалогом в одном из популярных мессенджеров появился в Facebook.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, что с каждым годом лиц нетрадиционной ориентации во власти становится больше из-за протекционизма.
«В Раде всегда были лица нетрадиционной ориентации. Они есть в любом парламенте. И в России, и в Америке, и в Китае. На мой субъективный взгляд, в Раде их с каждым годом все больше и больше. Есть у них такая солидарность, когда друг друга подтягивают по службе и так далее. Я лично заметил, что такие люди появляются на должностях не из-за своих деловых и профессиональных качеств. Они поддерживают друг друга, это дает им почувствовать, что они не одни. Такого не происходит, когда человек исповедует традиционные ценности и по этой причине становится замом руководителя», - рассмеялся он.
Собеседник НСН выразил мнение, что Верховная рада постепенно превращается в несерьезное сборище ни во что не верящих людей. На это, по его словам, влияет вседозволенность и наплевательское отношение к дисциплине.
«Например, в одежде есть определенный дресс-код. Это дисциплинирует. Если ты руководитель, и реально показываешь, что семейные и традиционные ценности для тебя важны, ты ходишь в церковь, не бегаешь по всем церквям за пиаром, а просто человек верующий, ходит в церковь общаться с богом, ему там комфортно. Тогда совершенно по-другому выстраивается все в государстве. А когда все можно? Идея Зеленского - либертарианство. Абсолютная свобода. "Ребята, гуляем!" Его команда напоминает мне такую банду пана атамана Грициана Таврического, посмотрите этот фильм, вы все там найдете («Свадьба в Малиновке» - НСН). "Кони пьяны, хлопцы запряжены". В чепчиках будут бегать и так далее. Вот оно либертарианство. И никого это не удивляет. Посмотрите на Верховную раду. Ее потихоньку превращают в харчевню. Это уже заметили многие. Тот обед принес, тот еще что-то. Они уничтожают какие-то остатки культуры. Даже была идея разрешить в шортах заходить в администрацию президента. Пока не разрешили, но уже поставили этот вопрос», - добавил он.
По мнению Олейника, люди традиционных взглядов и ценностей не выходят на парады, пропагандирующие традиционные семейные ценности, а меньшинства выпячивают это напоказ.
«Люди традиционных взглядов и ценностей не выходят на парады людей с традиционными семейными ценностями. Они говорят, что это норма жизни. А эти выходят, объединяются, чувствуют, что "своих" надо поддержать. Нормальные украинцы на это реагируют негативно. Украина не хочет гей-парадов. Вопрос не в том, что есть люди с другими взглядами, надо уважать любого человека, который имеет какую-то проблему. Но зачем вы все это демонстрируете, чтобы влиять на молодое поколение? Зачем? Это не надо пропагандировать. Пожалуйста, имейте право на общение, встречайтесь, свобода же. Но форма демонстраций для чего? Проходят под вооруженной охраной, причем так охраняют, как участников шествия на 9 мая так не охраняют. Причем есть агрессивное меньшинство, они готовы вступать в драки», - отметил он.
Ранее сообщалось, что в сентябре еще один депутат от «Слуги народа» Елена Криворучкина попалась на интимной переписке во время заседания. Позже женщина заявила, что вела переписку во время официального перерыва в заседании, и раскритиковала журналистов, которые вмешались в ее личную жизнь.
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