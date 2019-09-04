На Украине заподозрили Зеленского в лоббировании интересов педофилов

Владимир Зеленский отказался подписывать закон о кастрации педофилов, президент Украины наложил на него вето. Какие именно предложения внес Зеленский — неизвестно, так как документы еще не опубликованы. Проект закона подписал и отправил на подпись президенту еще прошлый состав Верховной Рады.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН выдвинул предположение, что Зеленский работает в интересах людей, причастных к педофилии.

«Он однозначно аннулирует предыдущие решения Верховного совета, считая его некомпетентным и злонамеренным. Он подчеркивает, что нет преемственности власти. Он выступает в контексте всеядного либерализма Европейского союза. Зеленский не отделяет зла от добра. Он считает, что зло – естественный элемент существования жизни, и со злом не надо бороться. Это видно по всем его действиям. Он не реагирует на кровь на востоке Украины, перестал реагировать на пленных моряков, он устал играть эту роль. Педофилия для него – что-то такое абстрактное. Он считает, что это естественно, в той среде, где он, так сказать, обитает, это явление очень распространено. Думаю, что ему поступил заказ не подписывать, а затягивать данный закон, потому что вполне возможно, что какое-то сообщество тех, кто этим занимается, могло давать ему деньги на выборную кампанию. Я совершенно не удивлюсь, что в его фракции есть педофилы и насильники», - заявил Соскин.

Предложенный старым созывом Рады проект закона, ужесточающий ответственность за педофилию, подвергался критике в Министерстве здравоохранения Украины. В частности, занимавшая тогда должность главы ведомства Ульяна Супрун назвала его негуманным, отметив, что врачи не будут его исполнять.

