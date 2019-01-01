Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции после победы на выборах

Трехдневный отдых в Турции мог обойтись победителю выборов президента Украины Владимиру Зеленскому в сумму, эквивалентную 30 тысячам долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника пятизвездочного отеля в районе Бодрум, где отдыхал Зеленский. Напомним, шоумен и политик отправился на отдых почти сразу после выборов, даже не дождавшись официального оглашения результатов.

По словам работника отеля, президентская вилла будет в этот период стоит около 10 тысяч долларов в сутки, а в сезон эта сумма втрое выше. При этом конкретную сумму отдыха сотрудник отеля назвать отказался, однако рассказал, что обычные виллы стоят около 15 тысяч долларов на неделю на четырех человек, стандартные — 4,5 тысячи долларов.

По словам работников отельного бизнеса, главное отличие президентских вилл от остальных в том, что там есть отдельный штат обслуживающего персонала, а «клиентов там индивидуально развлекают, и могут предоставить им вообще все, что можно себе вообразить».

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский отправился с семьей на отдых в Турцию, чтобы отвезти детей на фестиваль «Весело».

Напомним, что по итогам подсчета голосов президентских выборов на Украине Владимир Зеленский с серьезным отрывом обошел действующего президента страны Петра Порошенко.

Ранее эфире НСН экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что популярность Зеленского будет убывать во время его президентства. «Уровень его популярности сейчас 73%, который не убудет от того, поедет он в Турцию или нет. Но что бы он ни сделал, через полгода мы будем иметь другой уровень поддержки Зеленского: его популярность будет снижаться. Если к парламентским выборам он выйдет на уровне поддержки 35%, это будет большой успех, учитывая условия той страны, которую он возглавит», - заявил бывший парламентарий.

