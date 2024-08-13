Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Одесской области
Военные склады взорвались в Одесской области после прилёта ракет, сообщил РИА Новости координатор так называемого николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что туда доставлялись военные грузы для Вооружённых сил Украины.
Данный военный объект расположен в селе Визирка рядом с портом и дорогой. Как передает RT, именно они используются для переброски вооружения и боеприпасов.
До этого участники подполья сообщали, что за последнюю неделю в сторону этих складов проследовало большое количество фур и военных грузовиков. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 7:20 утра 13 августа в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru