Подоляк заявил об аудите действий ВСУ за два года
Власти проводят проверку действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние два года, сообщил в эфире телеканала «Рада» советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, по результатам аудита Киев может принять кадровые решения. Связана ли проверка со слухами о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного чиновник не уточнил.
Ранее Подоляк признал «тактические ошибки» ВСУ во время контрнаступления.
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужного могут отправить в отставку в ближайшие дни. Парламентарий утверждает, что главком согласился поехать послом в Великобританию, передает «Радиоточка НСН».
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