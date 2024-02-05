Подоляк заявил об аудите действий ВСУ за два года

По его словам, по результатам аудита Киев может принять кадровые решения. Связана ли проверка со слухами о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного чиновник не уточнил.

Ранее Подоляк признал «тактические ошибки» ВСУ во время контрнаступления.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужного могут отправить в отставку в ближайшие дни. Парламентарий утверждает, что главком согласился поехать послом в Великобританию, передает «Радиоточка НСН».

