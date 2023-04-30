Подоляк раскритиковал Меркель за слова о конфликте на Украине

Подоляк обвинил Меркель в том, что она поставила Европу в зависимость от российских энергоносителей. На своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) он написал, что бывший канцлер пытается оправдаться за свою политику.

«Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», - цитирует его Газета.ру.

Подоляк отверг призыв Меркель начать переговоры с Россией. Он заявил о многочисленных потерях среди украинцев.

В интервью изданию Die Zeit Меркель сказала, что всячески старалась предотвратить конфликт на Украине, передает «Радиоточка НСН».

