Подоляк раскритиковал Меркель за слова о конфликте на Украине
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о попытках предотвратить военный конфликт Москвы и Киева.
Подоляк обвинил Меркель в том, что она поставила Европу в зависимость от российских энергоносителей. На своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) он написал, что бывший канцлер пытается оправдаться за свою политику.
«Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», - цитирует его Газета.ру.
Подоляк отверг призыв Меркель начать переговоры с Россией. Он заявил о многочисленных потерях среди украинцев.
В интервью изданию Die Zeit Меркель сказала, что всячески старалась предотвратить конфликт на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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