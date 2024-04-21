Подоляк обвинил Маска в отсутствии логики
Заявление американского миллиардера Илона Маска об отсутствии у США стратегии выхода из конфликта на Украине лишены логики, считает советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Когда кто-то из мировых авторитетов (тот же Илон Маск) упорно говорит об «отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта», приходится в очередной раз поражаться дефициту простой логики в современном мире», - написал Подоляк на своей странице в социальной сети X.
По словам представителя офиса Зеленского, Киев намерен настаивать на переговорах с Москвой только с учетом вывода российских войск.
Палата представителей США 20 апреля утвердила законопроект о выделении Киеву $61 миллиарда военной помощи. Комментируя решение законодателей, Маск высказал мнение, что у американской администрации нет стратегии выхода из украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru