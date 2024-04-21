Подоляк обвинил Маска в отсутствии логики

«Когда кто-то из мировых авторитетов (тот же Илон Маск) упорно говорит об «отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта», приходится в очередной раз поражаться дефициту простой логики в современном мире», - написал Подоляк на своей странице в социальной сети X.

По словам представителя офиса Зеленского, Киев намерен настаивать на переговорах с Москвой только с учетом вывода российских войск.

Палата представителей США 20 апреля утвердила законопроект о выделении Киеву $61 миллиарда военной помощи. Комментируя решение законодателей, Маск высказал мнение, что у американской администрации нет стратегии выхода из украинского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

