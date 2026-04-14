Возможный удар США по Ирану назвали угрозой для мира

Гипотетическое применение Соединенными Штатами ядерного оружия против Ирана может привести к глобальной гонке вооружений и подорвать систему нераспространения. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, его слова приводит NEWS.ru.

По его оценке, подобный шаг со стороны Вашингтона способен вынудить Иран пойти на уступки, однако последствия окажутся значительно шире. Кнутов считает, что от 20 до 40 государств, обладающих технологическим потенциалом, активизируют разработки ядерного оружия.

СМИ: Иран заявил США о готовности на пять лет отказаться от ядерной программы

Эксперт отметил, что в таком случае фактически произойдет разрушение договора о нераспространении, а процесс создания ядерного оружия приобретет цепной характер.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий представляет серьезную угрозу для мировой безопасности и может привести к крайне опасной эскалации, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
