Под Москвой сбили очередной дрон, в Домодедово ввели ограничения на вылеты
Власти Москвы сообщили о новом перехвате беспилотника, летевшего в сторону столицы. По словам мэра Сергея Собянина, средства ПВО Минобороны уничтожили дрон на подлете к городу. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Инцидент привел к корректировке работы аэропорта Домодедово. Как уточнили в Росавиации, над этой зоной временно ограничено использование воздушного пространства, отмечает RT.
Аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию с профильными органами, что может повлиять на расписание части вылетов и прилетов.
Ранее в тот же день Собянин сообщал о трех других беспилотниках, перехваченных на подлетах к Москве, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru