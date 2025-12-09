Под Москвой сбили очередной дрон, в Домодедово ввели ограничения на вылеты

Власти Москвы сообщили о новом перехвате беспилотника, летевшего в сторону столицы. По словам мэра Сергея Собянина, средства ПВО Минобороны уничтожили дрон на подлете к городу. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Инцидент привел к корректировке работы аэропорта Домодедово. Как уточнили в Росавиации, над этой зоной временно ограничено использование воздушного пространства, отмечает RT.

Минобороны: Над Россией сбили семь украинских БПЛА

Аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию с профильными органами, что может повлиять на расписание части вылетов и прилетов.

Ранее в тот же день Собянин сообщал о трех других беспилотниках, перехваченных на подлетах к Москве, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
