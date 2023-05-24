Под Киевом начались усиленные проверки транспорта на блокпостах

Отмечается, что усиление введено на два дня - 24 и 25 мая. О причине подобных мер в администрации не сообщили.

«Будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов», - сказано в публикации.

В украинской столице ранее переименовали станции метро «Дружба народов», «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды», передает «Радиоточка НСН».

