Под Киевом начались усиленные проверки транспорта на блокпостах

В Броварском районе Киевской области начались усиленные проверки на блокпостах, сообщила районная администрация в своих социальных сетях.

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Отмечается, что усиление введено на два дня - 24 и 25 мая. О причине подобных мер в администрации не сообщили.

«Будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов», - сказано в публикации.

В украинской столице ранее переименовали станции метро «Дружба народов», «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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