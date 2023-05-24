Под Киевом начались усиленные проверки транспорта на блокпостах
24 мая 202320:10
В Броварском районе Киевской области начались усиленные проверки на блокпостах, сообщила районная администрация в своих социальных сетях.
Отмечается, что усиление введено на два дня - 24 и 25 мая. О причине подобных мер в администрации не сообщили.
«Будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов», - сказано в публикации.
В украинской столице ранее переименовали станции метро «Дружба народов», «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru