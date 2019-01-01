Почти половина украинцев уже проголосовали на президентских выборах

Явка на втором туре выборов президента Украины на 15:00 составляла 47,87%, сообщает украинская Центральная избирательная комиссия.

Отметим, во втором туре выборов явка выше, чем была в первом. Тогда к 15:00 свои голоса успели отдать 45,11% украинцев.

Напомним, кандидатами на пост президента Незалежной являются Владимир Зепленский и действующий глава государства Пётр Порошенко.

Сенатор Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил о желании представителей команды Владимира Зеленского начать консультации о сближении с Россией.

