Почти половина украинцев считают Зеленского главным разочарованием года

Почти половина украинцев, а именно 42%, считают президента Владимира Зеленского главным разочарованием года среди политиков. Об этом сообщили в социологической службе центра Разумкова. Второе место, согласно данным проведенного исследования, занимает бывший президент Украины Пётр Порошенко, на третьей строчке расположился глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

При этом, почти 20% респондентов назвали Владимира Зеленского политиком года.