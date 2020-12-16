Почти половина украинцев считают Зеленского главным разочарованием года

Почти половина украинцев, а именно 42%, считают президента Владимира Зеленского главным разочарованием года среди политиков. Об этом сообщили в социологической службе центра Разумкова. Второе место, согласно данным проведенного исследования, занимает бывший президент Украины Пётр Порошенко, на третьей строчке расположился глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

При этом, почти 20% респондентов назвали Владимира Зеленского политиком года.

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Между тем, жители Украины оценили экономическое положение страны на два балла по пятибальной шкале. Об этом говорят данные исследования, проведенного Центром Разумкова, пишет РИА Новости. Его авторы подчеркивают, что уровень благосостояния собственной семьи украинцы оценили в 2,4 балла.

Также сообщается, что 19% респондентов верят в то, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. При этом более половины участников опроса заявили, что страна сможет справиться с проблемами в более отдаленной перспективе.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ОпросУкраинаВладимир Зеленский
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