Стрелков раскрыл условия атаки Украины на Крым

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью «Радиоточке НСН» признался, что считает высокой вероятность атаки Украины сначала на Донбасс, а потом и на Крым.

Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал заявление экс-депутата Верховной Рады Украины Татьяны Черновол, которая призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент», дождавшись, когда в России начнутся «процессы турбулентности». По мнению военного эксперта, такой сценарий вполне вероятен при поддержке Киева со стороны НАТО.

«Я расцениваю это как достаточно высокую возможность с учетом процессов турбулентности, назревающих в РФ благодаря длительному периоду ничегонеделания, который осуществлялся властями. Под периодом турбулентности они понимают момент, когда в РФ некому будет принимать решение о серьезных действиях. Сами украинцы ничем не могут удивить российских военных. Но при полной технической поддержке НАТО я ничего не исключаю. Если альянс объявит беспилотную зону над Крымом для российских ВВС, то все может быть», - отметил он.
Маленькая, но не победоносная. На Украине заговорили о войне за Крым

Стрелков предположил, что Киев начнет свою агрессию с атак в Донбассе. По его словам, Киев ведет активную подготовку к боевым действиям.

«Прямо сейчас Украина готовится атаковать Донбасс. После него неизбежно последует Крым. Начнут с военных провокаций и далее и далее. Все зависит от того, какую позицию займет РФ при атаке Украины на Донбасс. При нынешней администрации США военное столкновение между Россией и Украиной почти неизбежно. Избежать его можно, но тогда украинским партнерам необходимо продемонстрировать настоящую решительность и готовность к борьбе, не пытаясь удовлетворить их сдачей очередных позиций», - предположил он.

Ранее в ДНР сообщали о наращивании Украиной группировки войск на линии соприкосновения в Донбассе. По данным оборонного ведомства самопровозглашенной республики, украинская армия перебросила более 50 единиц бронетехники и артиллерийские орудия к линии фронта.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымУкраинаВойна В ДонбассеИгорь Стрелков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры