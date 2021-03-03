Стрелков раскрыл условия атаки Украины на Крым

Стрелков предположил, что Киев начнет свою агрессию с атак в Донбассе. По его словам, Киев ведет активную подготовку к боевым действиям.

«Прямо сейчас Украина готовится атаковать Донбасс. После него неизбежно последует Крым. Начнут с военных провокаций и далее и далее. Все зависит от того, какую позицию займет РФ при атаке Украины на Донбасс. При нынешней администрации США военное столкновение между Россией и Украиной почти неизбежно. Избежать его можно, но тогда украинским партнерам необходимо продемонстрировать настоящую решительность и готовность к борьбе, не пытаясь удовлетворить их сдачей очередных позиций», - предположил он.

Ранее в ДНР сообщали о наращивании Украиной группировки войск на линии соприкосновения в Донбассе. По данным оборонного ведомства самопровозглашенной республики, украинская армия перебросила более 50 единиц бронетехники и артиллерийские орудия к линии фронта.