Пленники Киева рассказали о пытках СБУ
Четверо участников обмена пленными на Украине, уроженцев Донбасса, рассказали о пытках со стороны СБУ и батальона «Азов». Речь идет о Вячеславе Бирюкове, Александре Стельниковиче, Викторе Скрипнике и Евгении Дружинин, которых в Киеве обвиняли в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года, сообщает РИА Новости.
Их виновность доказать следствию так и не удалось, зато гражданам Донбасса пришлось пройти через пытки.
«Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. "Буцали", как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке специальный крюк для этих процедур. Короче, полная релаксация», - цитирует Бирюкова РЕН ТВ.
Он также сообщил, что пытки проходили в подвале здания СБУ в Мариуполе, где Бирюков провел десять дней.
Молодые люди сумели добиться возбуждения уголовных дел о пытках, однако виновные найдены не были, сообщает Life.ru.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лично встретил вернувшихся после обмена в Донбассе украинских военнослужащих в киевском аэропорту Борисполь, объявив о выполнении первой части «нормандских договоренностей».
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