Пленники Киева рассказали о пытках СБУ

Четверо участников обмена пленными на Украине, уроженцев Донбасса, рассказали о пытках со стороны СБУ и батальона «Азов». Речь идет о Вячеславе Бирюкове, Александре Стельниковиче, Викторе Скрипнике и Евгении Дружинин, которых в Киеве обвиняли в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года, сообщает РИА Новости.

Их виновность доказать следствию так и не удалось, зато гражданам Донбасса пришлось пройти через пытки.

«Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. "Буцали", как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке специальный крюк для этих процедур. Короче, полная релаксация», - цитирует Бирюкова РЕН ТВ.

Он также сообщил, что пытки проходили в подвале здания СБУ в Мариуполе, где Бирюков провел десять дней.

Молодые люди сумели добиться возбуждения уголовных дел о пытках, однако виновные найдены не были, сообщает Life.ru.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лично встретил вернувшихся после обмена в Донбассе украинских военнослужащих в киевском аэропорту Борисполь, объявив о выполнении первой части «нормандских договоренностей».

