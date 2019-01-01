Певица Анастасия Приходько заявила о нападении перед выборами в Раду

Украинскую певица Анастасия Приходько сообщила, что на нее было совершенно нападение в Виннице – во время концерта, который проходил за два дня до выборов в украинский парламент. Приходько написала об этом на своей странице в Facebook и прикрепила видео.

В ролике отражен момент, когда на сцену запрыгивает молодой человек и набрасывается на исполнительницу. Приходько отметила, что нападение произошло в 11 избирательном округе, по

«Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания», — отметила певица.

Напомним, Анастасия Приходько являлась участницей российского шоу «Фабрика звезд 7» на Первом канале и стала его победительницей. Она также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2009 году.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 июля в связи с роспуском предыдущего созыва украинского парламента. Инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, что ждет украинских политиков после выборов в Верховную раду.

