Певчая Киево-Печерской лавры опровергла сообщения о своем задержании
Служба безопасности Украины не задерживала певчую Киево-Печерской лавры Екатерину Ершову. В разговоре с RT женщина опровергла распространившиеся в СМИ сообщения.
Ершова получила известность после того, как молилась на коленях перед толпой сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). После журналисты сообщили, что женщина перестала выходить на связь.
По словам певчей, с ней все хорошо, она находится в Киеве. Ершова отметила, что спокойно передвигается по городу.
Сторонников ПЦУ женщина назвала «абсолютно неверующими людьми». Она считает, что раскольники работают на разрушение православия.
Видео с молитвой Ершовой ранее опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru