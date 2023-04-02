Певчая Киево-Печерской лавры опровергла сообщения о своем задержании

Служба безопасности Украины не задерживала певчую Киево-Печерской лавры Екатерину Ершову. В разговоре с RT женщина опровергла распространившиеся в СМИ сообщения.

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Ершова получила известность после того, как молилась на коленях перед толпой сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). После журналисты сообщили, что женщина перестала выходить на связь.

По словам певчей, с ней все хорошо, она находится в Киеве. Ершова отметила, что спокойно передвигается по городу.

Сторонников ПЦУ женщина назвала «абсолютно неверующими людьми». Она считает, что раскольники работают на разрушение православия.

Видео с молитвой Ершовой ранее опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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