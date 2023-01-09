Песков назвал «уткой» данные Киева о контактах Козака по «корейскому варианту» урегулирования
Утверждения Киева о якобы контактах заместителя главы администрации Кремля Дмитрия Козака в Европе по поводу возможного «корейского варианта» урегулирования на Украине - очередная утка. Такую оценку этим сообщениям дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он предположил, что речь идёт о другом человеке с идентичной фамилией, представляющего украинскую власть.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву могут предложить так называемый «корейский вариант» урегулирования, который предполагает разделение страны по условной «38 параллели». Речь идёт о разделительной демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, зафиксированной в июле 1953 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу РФ о «рождественском перемирии».
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