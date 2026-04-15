Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
15 апреля 202612:30
Кремль не планирует проводить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он рассказал журналистам, что визит президента РФ в Китай и контакты Владимира Путина на высшем уровне готовятся. Кремль своевременно сообщит о сроках.
Отвечая на вопрос, может ли в КНР состояться встреча Путина и Трампа, представитель Кремля указал, что «сейчас таких задумок нет».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина в Китай, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В СПЧ заявили о «трепетном» отношении к коррупционерам в России
- Как за электричество: Бесплатные дороги в России исчезнут к 2030 году
- Кравцов: Планов изменять сроки обучения в школах нет
- «Не надо разевать варежку»: Как ЦБ будет снижать ключевую ставку
- Армия России освободила Волчанские Хутора в Харьковской области
- Психолог назвала ЕГЭ и ОГЭ стрессом для подростков
- В России футбольный сезон-2026/27 стартует 18 июля
- «Безумный мусор»: Почему медицинские советы за нейросетью нужно перепроверять
- Психолог объяснила рост тревожных расстройств у подростков
- Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае