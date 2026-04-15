Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Кремль не планирует проводить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он рассказал журналистам, что визит президента РФ в Китай и контакты Владимира Путина на высшем уровне готовятся. Кремль своевременно сообщит о сроках.

Отвечая на вопрос, может ли в КНР состояться встреча Путина и Трампа, представитель Кремля указал, что «сейчас таких задумок нет».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина в Китай, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

