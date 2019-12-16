Песков назвал различия между Зеленским и Порошенко

16 декабря 201913:50

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал различия между нынешним лидером Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Поршенко в части подходов к разрешению кризиса в Донбассе.

Как отметил Песков, один президент начинал войну, краеугольным камнем предвыборных обещаний нового было её завершение.

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Представитель Кремля выразил надежду, что новый украинский лидер сдержит свои обещания.

По словам пресс-секретаря президента РФ, главное условие заключается в том, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства по минским соглашениям в полном объёме, передает РЕН ТВ.

До этого Песков назвал ключевым условием для урегулирования в Донбассе установление контроля Зеленским над украинскими националистами.

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ФОТО: РИА Новости
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