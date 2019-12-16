Песков назвал различия между Зеленским и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал различия между нынешним лидером Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Поршенко в части подходов к разрешению кризиса в Донбассе.

Как отметил Песков, один президент начинал войну, краеугольным камнем предвыборных обещаний нового было её завершение.