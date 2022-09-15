Песков: Гарантии безопасности Украине может дать только сам Киев
Гарантии безопасности Украине может предоставить только сами власти этой страны. Такую точку зрения озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал проект гарантий безопасности Украины, опубликованный офисом президента этой страны Владимира Зеленского 13 сентября.
Киев предлагает стать гарантами страны Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Кроме того, пакет предполагает включение региональных соглашений по безопасности в Черном море с Турцией и другими прибрежными государствами, такими как Румыния и Болгария.
По оценке официального представителя Кремля, этот проект делает еще более актуальным проведение Россией специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Пескова, Киев ясно сигнализирует, что данный документ может действовать до момента вступления Украины в НАТО. Таким образом, намерение стать членом североатлантического союза Киев оставляет в силе. По мнению Пескова, это означает сохранение главной угрозы для России.
Пресс-секретарь подчеркнул, что реакции Москвы в случае подписания проекта гарантий безопасности Украины будет негативной. По словам представителя Кремля, только руководство этой страны должно совершить действия, которые ликвидируют угрозу для России
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