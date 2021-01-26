Первый случай ханравируса обнаружен во Львове

Первый случай заражения человека хантавирусом медики зафиксировали во Львове. Об этом заявила главный санитарный врач Львовской области Наталия Тимко. Мужчина пришел в больницу с жалобами на высокую температуру и боль в области поясницы, у него также были проблемы с мочеиспусканием.

Врачи диагностировали у пациента геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемую хантавирусом. Анализы были направлены в Киев, где диагноз был подтвержден, передает Zaxid.net.

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Основными носителями хантавируса являются грызуны. Люди могут заразиться им после контакта с крысами или при вдыхании паров от выделения грызунов, сообщает РИА ФАН. Хантавирус не передается от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что житель Китая скончался в автобусе от хантавируса, передает РЕН ТВ.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН накануне рассказал, что темпы снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, зависят от ответственности людей.

«Если бы мы были ответственными людьми, их можно было снять давно. Но сегодня есть вакцина. И по мере того, как будет накапливаться количество людей, прошедших вакцинацию, будут снимать ограничения. В Москве, как сообщают, 220 тысяч человек получили полный цикл иммунизации. Этих людей уже не надо так строго ограничивать с точки зрения посещения культурных мероприятий. Если это молодые люди, им вполне можно и без масок ходить. Для людей более старшего возраста еще могут быть сомнения, выработался ли должным образом иммунитет», - отметил Онищенко.


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ФОТО: pixabay.com
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