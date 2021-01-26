Более половины россиян готовы пожертвовать правами из-за COVID-19
Пожертвовать некоторыми своими правами для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, готовы 54% россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования «Ромир».
При этом 15% респондентов подтвердили, что полностью поддерживают жертвы, а 39% отметили, что выступают против ограничения своих прав.
Президент «Ромир» Андрей Милехин отметил, что отношение российского общества к коронавирусом ограничениям характеризуется усталостью и разочарованием. Краткосрочные ограничения превратились в долгосрочные. Вместе с тем проблемы социально-экономического характера никуда не исчезают.
В то же время респонденты из западных стран с большей охотой говорят о готовности жертвовать своими правами. В США и Западной Европе в среднем на 16% чаще респонденты заявляли о согласии с ограничениями ради победы над COVID-19. Жители Палестины, Японии и Мексики показали наименьшую готовность жертвовать правами – в среднем 42,5%.
В проведенном в декабре 2020 года «Ромир» и Gallup International исследовании приняли участие 1500 россиян.
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