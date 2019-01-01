Первые жители ДНР приехали в Россию для получения гражданства
Первая группа жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики прибыла в Россию для оформления гражданства РФ. Автобус пересёк границу сегодня утром, всего он привёз 34 человека сообщил РИА Новости глава миграционной службы ДНР Владимир Краснощёка. По его словам, в дальнейшем такие рейсы будут совершаться каждый день в соответствие с составленными списками, отмечает RT.
Ранее было объявлено, что власти ДНР за месяц получили шесть с половиной тысяч заявок на получение гражданства Российской Федерации. Большая часть документов уже переправлена в Россию.
Указ об упрощённой процедуре получения российских паспортов жителями отдельных районов востока Украины президент РФ Владимир Путин подписал в конце апреля. Как подчеркнул российский лидер, это сделано, исходя, исключительно, из гуманитарных соображений.
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