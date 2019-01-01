Первые жители ДНР приехали в Россию для получения гражданства

Ранее было объявлено, что власти ДНР за месяц получили шесть с половиной тысяч заявок на получение гражданства Российской Федерации. Большая часть документов уже переправлена в Россию.

Указ об упрощённой процедуре получения российских паспортов жителями отдельных районов востока Украины президент РФ Владимир Путин подписал в конце апреля. Как подчеркнул российский лидер, это сделано, исходя, исключительно, из гуманитарных соображений.

