Украина

Первые жители ДНР приехали в Россию для получения гражданства

14 июня11:40

Первая группа жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики прибыла в Россию для оформления гражданства РФ. Автобус пересёк границу сегодня утром, всего он привёз 34 человека сообщил РИА Новости глава миграционной службы ДНР Владимир Краснощёка. По его словам, в дальнейшем такие рейсы будут совершаться каждый день в соответствие с составленными списками, отмечает RT.

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Ранее было объявлено, что власти ДНР за месяц получили шесть с половиной тысяч заявок на получение гражданства Российской Федерации. Большая часть документов уже переправлена в Россию.

Указ об упрощённой процедуре получения российских паспортов жителями отдельных районов востока Украины президент РФ Владимир Путин подписал в конце апреля. Как подчеркнул российский лидер, это сделано, исходя, исключительно, из гуманитарных соображений.

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Фото: blogs.informator.news
ТЕГИ:ДНРГражданство