Пентагон подтвердил, что ВСУ запрещено бить ракетами ATACMS вглубь России

ВСУ по-прежнему запрещено применять ATACMS и другое американское вооружение для атак вглубь территории России. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

Представитель Пентагона подчеркнул, что в политике США, которая запрещает использование оружия дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, не произошло изменений.