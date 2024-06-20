Пентагон подтвердил, что ВСУ запрещено бить ракетами ATACMS вглубь России

ВСУ по-прежнему запрещено применять ATACMS и другое американское вооружение для атак вглубь территории России. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

Представитель Пентагона подчеркнул, что в политике США, которая запрещает использование оружия дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, не произошло изменений.

США: Украина понимает указания по ограничениям на удары вглубь России

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории России, организованные с участием западных стран, означают их прямое вовлечение в войну против РФ. Он также предупредил о возможном ответе со стороны России на поставки западного оружия Украине для атак на российскую территорию.

По словам Путина, такие поставки могут охватывать регионы мира, где будут проводиться атаки на важные объекты стран, поддерживающих военные действия против России, передает «Радиоточка НСН».

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