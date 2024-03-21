Пентагон: ВСУ придется отступить из-за проблем с согласованием помощи

Вооруженным силам Украины придется принять решения об отходе на ряде участков фронта из-за промедления с принятием Конгрессом США нового пакета военной помощи. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

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«Украина сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны», - заявила представитель военного ведомства США на брифинге.

Ранее Киев посетил с тайным визитом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он пообещал выделить Украине крупный пакет военной помощи.

На прошлой неделе Вашингтон объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на $300 миллионов. В транш вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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