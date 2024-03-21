Пентагон: ВСУ придется отступить из-за проблем с согласованием помощи
Вооруженным силам Украины придется принять решения об отходе на ряде участков фронта из-за промедления с принятием Конгрессом США нового пакета военной помощи. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.
«Украина сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны», - заявила представитель военного ведомства США на брифинге.
Ранее Киев посетил с тайным визитом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он пообещал выделить Украине крупный пакет военной помощи.
На прошлой неделе Вашингтон объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на $300 миллионов. В транш вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон: ВСУ придется отступить из-за проблем с согласованием помощи
- HBO опубликовал два трейлера второго сезона «Дома дракона»
- МОК сообщил о фейковых звонках от российских пранкеров
- Карлес Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии
- Сборная России по футболу разгромила команду Сербии
- Пользователи пожаловались на сбои в работе Playstation Network
- Херш: США потребовали от Зеленского отказаться от переговоров с РФ
- В белгородском Грайвороне три человека погибли в результате обстрела ВСУ
- РФС: сборная России сыграет с Белоруссией 8 июня
- В Луганске при задержании мужчины с бомбой пострадали пять силовиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru