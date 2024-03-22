Пентагон: Украина вынуждена отступать из-за отсутствия помощи от Вашингтона

Отсутствие помощи Украине со стороны Вашингтона привело к тому, что Киев вынужден принимать «трудные стратегические решения» об отводе войск из определенных районов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Сабрину Сингх.

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По ее словам, Вооруженным силам Украины это необходимо, чтобы укрепить свои оборонительные линии. Она назвала такие решения для Украины «трудными и жесткими».

Ранее представитель НАТО заявил, что Украине необходимо продолжать мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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