Пентагон: Украина вынуждена отступать из-за отсутствия помощи от Вашингтона
22 марта 202400:34
Отсутствие помощи Украине со стороны Вашингтона привело к тому, что Киев вынужден принимать «трудные стратегические решения» об отводе войск из определенных районов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Сабрину Сингх.
По ее словам, Вооруженным силам Украины это необходимо, чтобы укрепить свои оборонительные линии. Она назвала такие решения для Украины «трудными и жесткими».
Ранее представитель НАТО заявил, что Украине необходимо продолжать мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru