Пентагон: США сохранят ограничения на удары вглубь РФ для избежания эскалации
Ограничения на использование украинскими войсками западных ракет для дальних ударов по территории России остаются в силе из-за риска эскалации конфликта. Об этом в ходе спецбрифинга заявила высокопоставленная представительница министерства обороны США.
По ее словам, позиция страны не изменилась, так как любые изменения в этой политике могут привести к угрозе дальнейшего обострения ситуации.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО обсуждают не только возможность использования Киевом западного вооружения, но и потенциальное прямое участие в конфликте. Он предупреждал, что такое вовлечение изменит саму природу конфликта и создаст новые угрозы для России, на которые ей придется реагировать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что все необходимые в этой связи меры принимаются, и об этом знают как Путин, так и военные, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru