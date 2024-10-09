Пентагон: США сохранят ограничения на удары вглубь РФ для избежания эскалации

Ограничения на использование украинскими войсками западных ракет для дальних ударов по территории России остаются в силе из-за риска эскалации конфликта. Об этом в ходе спецбрифинга заявила высокопоставленная представительница министерства обороны США.

По ее словам, позиция страны не изменилась, так как любые изменения в этой политике могут привести к угрозе дальнейшего обострения ситуации.

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Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО обсуждают не только возможность использования Киевом западного вооружения, но и потенциальное прямое участие в конфликте. Он предупреждал, что такое вовлечение изменит саму природу конфликта и создаст новые угрозы для России, на которые ей придется реагировать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что все необходимые в этой связи меры принимаются, и об этом знают как Путин, так и военные, передает «Радиоточка НСН».

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