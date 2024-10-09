Пентагон: США сохранят ограничения на удары вглубь РФ для избежания эскалации

Ограничения на использование украинскими войсками западных ракет для дальних ударов по территории России остаются в силе из-за риска эскалации конфликта. Об этом в ходе спецбрифинга заявила высокопоставленная представительница министерства обороны США.

По ее словам, позиция страны не изменилась, так как любые изменения в этой политике могут привести к угрозе дальнейшего обострения ситуации.