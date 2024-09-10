Пентагон: США не указывают Украине цели для ударов по России
Пентагон заявил, что США не определяют, по каким целям Украина должна наносить удары на российской территории, и подчеркнул, что Киев самостоятельно решает свои военные задачи, сообщает РИА Новости.
Комментарий последовал после недавних атак украинских дронов на регионы России.
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, за минувшую ночь системы ПВО сбили 14 беспилотников в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.
В Раменском два многоквартирных дома были повреждены в результате атак: в одном произошел пожар на верхних этажах, в другом повреждена квартира. В результате удара погибла 46-летняя женщина, трое человек пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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