Пентагон: США не указывают Украине цели для ударов по России

Пентагон заявил, что США не определяют, по каким целям Украина должна наносить удары на российской территории, и подчеркнул, что Киев самостоятельно решает свои военные задачи, сообщает РИА Новости.

Комментарий последовал после недавних атак украинских дронов на регионы России.

Воробьев: Угрозы жизни пострадавших при ночной атаке БПЛА в Подмосковье нет

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, за минувшую ночь системы ПВО сбили 14 беспилотников в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.

В Раменском два многоквартирных дома были повреждены в результате атак: в одном произошел пожар на верхних этажах, в другом повреждена квартира. В результате удара погибла 46-летняя женщина, трое человек пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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